Ilfattoquotidiano.it - Fine vita, oggi il voto della Toscana. Pd: “Sulla legge palese omissione del Parlamento, la politica deve intervenire”

Il consiglio regionaleè pronto ad approvare a maggioranza lasul. Alle ore 14.30 l’Aula tornerà a riunirsi e nel pomeriggio è atteso il primostoricoproposta di iniziativa popolare, presentata dall’Associazione Coscioni dopo la raccolta di 10mila firme. È la prima Regione che potrebbe dare il via libera al testo, presentato in tutte le altre sedi regionali, che stabilisce tempi e procedure certe per chi vuole accedere al suicidio assistito. Unache, come sottolineato dai promotori, ribadisce quanto previsto dalla Consulta nella sentenza Cappato e punta a dare risposte a pazienti costretti, nell’immobilismo del, ad aspettare per tempi inifiniti.Nei giorni scorsi non erano mancate le divisioni anche nel fronte Pd, alla luce degli avvertimenti arrivati dai vescovi, ma il fronte si è poi ricompattato in difesanorma.