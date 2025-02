Agi.it - Fine vita, la Toscana è la prima regione in Italia ad approvare la legge

Leggi su Agi.it

AGI - Laè lainadlasul. Il Consiglio regionale ha varato il provvedimento nel pomeriggio. "Siamo grati alle Consigliere e Consiglieri dellaper avere approvato la nostra"Liberi Subito", che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria. E' unadi civiltà perché impedisce il ripetersi di casi - da ultimo quello di Gloria, proprio in- di persone che hanno dovuto attendere una risposta per mesi, o addirittura per anni, in una condizione di sofferenza insopportabile e irreversibile". Lo sottolinea Filomena Gallo, avvocata e segretaria dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica APS. "Le regole approvate in- aggiunge Gallo - consentono la piena attuazione della sentenza della Corte costituzionale "Cappato - Antoniani", che ha legalizzato inil cosiddetto "aiuto al suicidio" a determinate condizioni.