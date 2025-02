Tg24.sky.it - Fine vita, la Toscana approva la legge: è prima in Italia

Il Consiglio regionale dellaha deciso dire, con emendamenti, la proposta didi iniziativa popolare sul"Liberi subito", promossa dall'associazione Luca Coscioni e supportata da oltre 10mila firme. Grazie al voto odierno ladiventa così laRegionena a introdurre una regolamentazione sulla procedura attraverso la quale le persone che vogliono accedere al suicidio assistito possono far domanda all'Asl, e su tempi e modalità di risposta della commissione preposta a verificare la sussistenza dei requisiti fissati dalla Consulta affinchè l'aiuto al suicidio non costituisca reato. “Speriamo che la votazione sulla proposta didi nostra iniziativa popolare 'Liberi subito' avvenga in un clima di riflessione sulla responsabilità che hanno gli amministratori pubblici”, aveva detto l'avvocata Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'associazione promotrice.