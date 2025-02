Iltempo.it - Fine vita, la Toscana approva la legge: è la prima regione in Italia

Laè laincon unache detta le procedure e i tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito. Il Consiglio regionale hato il testo a larga maggioranza, con 27 voti a favore (Partito democratico,viva, Movimento 5 stelle e gruppo misto), 13 voti contrari (Lega, Fratelli d', Forza) e un voto non espresso (dalla consigliera del Pd Lucia De Robertis). Il testo che ha ricevuto il via libera è stato emendato rispetto all'originaria proposta did'iniziativa popolare su «procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 242/2019», presentata dall'associazione Luca Coscioni depositando nel marzo 2024 oltre 10mila firme autenticate.