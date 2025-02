Cityrumors.it - Fine dell’uso indiscriminato dell’IA, nuovo codice per i giornalisti “furbetti”

Leggi su Cityrumors.it

E’ stato approvato ildeontologico per chi lavora nella comunicazione, nuove norme che limitano la nuova tecnologiaGiornalista avvisato, mezzo salvato. Era da parecchio tempo che si stava approntando alcune limitazioni sull’usodell’intelligenza artificiale da parte anche e soprattutto dei, facendone un uso spropositato. E così, si cambia.per i” (Ansa Foto) Cityrumors.itE così, dal 1 giugno 2025 entrerà in vigore ilDeontologico delle Giornaliste e deiche è stato legiferato e approvato all’unanimità dal Consiglio nazionale dell’Ordine deil’11 dicembre 2024. Ora è passato a tutti gli ordini locali e regionali, quindi è stata preso in visione da tutti e non si accetteranno più deroghe o eccessi sull’uso