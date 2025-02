Ravennatoday.it - "Figli di Troia", il nuovo spettacolo del comico romagnolo doc Paolo Cevoli

Leggi su Ravennatoday.it

torna sul palcoscenico del teatro Goldoni di Bagnacavallo per presentare, mercoledì 26 e giovedì 27 febbraio alle 21, il suo nuovissimodi", in cui il celebreracconta in chiave ironica e contemporanea il mitico viaggio di Enea, paragonandolo.