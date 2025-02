Ilgiorno.it - Fiera agricola di Sant’Apollonia. Trionfa una mucca di Corte Palasio

Leggi su Ilgiorno.it

RIVOLTA D’ADDA (Cremona) È Betty, frisona italiana di tre anni e mezzo, appartenente all’aziendaRota, di Luigi e Marco Rota, con sede in(Lodi), la campionessa assoluta della mostra-concorso delle vacche da latte di razza frisona italiana, evento clou dell’edizione 197 dellaregionale di, organizzata dal Comune con il patrocinio di Regione, Provincia e Parco Adda Sud e il supporto di un gruppo di sponsor. Così ha deciso Matteo Ussi, giudice unico dell’Anafibj, l’Associazione Nazionale Allevatori Frisone Italiane Brune e Jersey, chiamato a stabilire la classifica che ha visto premiata come campionessa di riserva (che sarebbe la seconda classificata) Cindarella dell’aziendaTiraboschi Fratelli di Vaprio d’Adda (Milano). Come miglior mammella delle vacche giovani è stata eletta Isidora della cremasca Padovani e come miglior mammella delle vacche adulte titolo a Rabosa, dell’aziendadi Donatella Balestreri di San Daniele Po.