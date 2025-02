Justcalcio.com - Feyenoord nomina Bosschaart come boss provvisorio davanti a Milan Clash

Sito inglese:hato l’ex giocatore Pascalallenatore ad interim in vista dello scontro di Champions League di mercoledì con ACha sostituito Brian Priske, che è stato licenziato lunedì.ha citato risultati incoerenti e una mancanza di chimicaragioni principali del licenziamento di Priske,Si siedono quinto nella Eredivisie, 12 punti dietro i leader Ajax.Pronto per #Ucl di nuovo a Rotterdam. pic.twitter.com/e8i1f67ulp–Rotterdam (@) 11 febbraio 2025chart, 44 anni, ha trascorso due stagionigiocatore atra il 2004-2006 ed è stato responsabile della squadra under 21 del club dopo gli incantesimi di assistente allenatore con SC Cambuur e FC Dordrecht.“Siamo lieti che Pascal abbia immediatamente mostrato la sua volontà di intervenire temporaneamente”, ha dichiarato Dennis Te Kloese, direttore tecnico di, in una nota.