Feyenoord-Milan il pronostico di Champions League | Over 2 5 e non solo

Il weekend di Serie A è passato in archivio, dopo una 24° giornata che ci ha regalato grande spettacolo. Il campionato italiano lascia spazio ora alla due giorni valida per i playoff di. Già, perché 16 club cercheranno di strappare il pass per gli ottavi di finale, raggiungendo le prime 8 che si sono qualificate durante la fase a girone unico. Uno dei match più interessanti di questo turno vedrà protagonista una delle nostre italiane.Stiamo parlando, ovviamente, del, che affronterà domani 12 febbraio alle ore 21:00 in Olanda il. I rossoneri sono reduci dal successo per 2-0 in casa dell’Empoli e tenteranno di guadagnare un vantaggio nella casa del nemico, in vista della gara di ritorno. I biancorossi stanno invece vivendo un momento di crisi, avendo appena cambiato allenatore pur avendo battuto 3-0 lo Sparta Rotterdam.