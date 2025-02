Sport.quotidiano.net - Feyenoord-Milan, Conceiçao: “Siamo qui per colpa nostra. Subito quattro punte? Non parlo”

o, 11 febbraio 2025 - “Gimenez, Joao Felix, Leao, Pulisic partiranno dall'inizio tutti e? Abbiamo più diattaccanti, abbiamo quindici giocatori di movimento oltre a Camarda e Bartesaghi”.dribblala domanda sui fantastici, alla vigilia diin programma domani alle 21 al De Kuip, per l'andata dei playoff di Champions. Tante assenze tra i rossoneri: Musah (squalificato), Loftus-Cheek (infortunato), Bondo, Sottil, Jimenez, Jovic (non in lista), oltre al lungodegente Florenzi. “Anche i nostri avversari che avranno anche un nuovo allenatore (separazione ieri con Prisk, ufficializzato oggi il traghettatore Bosschaart). Il nostro lavoro è questo: trovare soluzioni. Leao? È a disposizione, ultimamente è partito dalla panchina per mia scelta.