Anteprima24.it - Festival Filosofico dei grandi nomi: da Dacia Maraini a Umberto Galimberti nel ricordo di Vito Palmieri

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiNeldigran mentore del“Sophia” scomparso alcuni mesi or sono, si è aperta la Conferenza stampa dell’11esima rassegna di questo appuntamento che richiama sempre unssimo interesse da parte degli allievi delle Scuole Superiori non solo sannite.Commossa l’ideatrice delCarmela D’Aronzo, che conha condiviso la gran parte della sua vita, nell’illustrare nella Sede del Rettorato dell’Università del Sannio il programma della Edizione 2025 che vuole essere anche un omaggio allo scomparso: “Abbiamo deciso io e i miei figli di continuare a organizzare ilaffinché tutto il lavoro, l’impegno, la dedizione spesi in questi anni non cada nel nulla. Lui ci ha sempre dato sicurezza e tranquillità”. Per dare un giustoè stata istituita una nuova borsa di studio che si aggiunge così alle 11 già esistenti: questa borsa di studio è stata voluta proprio dalla Famiglia, che si aggiunge dunque a quelle concesse dall’Università degli Studi del Sannio e dagli sponsor.