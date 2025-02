Anteprima24.it - Festival di Sanremo, Salerno tifa per Rocco Hunt

Tempo di lettura: < 1 minutoA poche ore dall’accensione delle luci sul palco di, si infiamma anche il tifo per il cantante salernitano. Uno striscione pubblicato anche sulle pagine social dei tifosi della Salernitana come La Nuova Guardia invita tutti a sostenere il poeta urbano per la 75esima edizione del.“Sosteniamo il figlio di questa città” si legge sui social mentre anche il rapper di Sant’Eustachio, già vincitore di un’edizione con il brano “È nu Juorn buon” ha fatto riferimento alle sue origini nella città di, proprio durante la conferenza stampa di presentazione nella città ligure.”Vengo dalla periferia di– ha detto– e gli inizi non sono stati facili, mi sono dovuto costruire da solo”.si esibirà quasi alla fine di questa prima puntata e porta il brano “Mille vote ancora”.