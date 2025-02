Lanotiziagiornale.it - Festival di Sanremo, la scaletta della prima serata: l’ordine dei cantanti, degli ospiti e l’orario di chiusura

Ildi2025 ha inizio. Ma quale sarà ladi martedì 11 febbraio, primo giorno delcondotto quest’anno da Carlo Conti? Lasi aprirà alle 20.45 con un omaggio a Ezio Bosso che precederà l’entrata in scena del conduttore. Poi si entra subito nel vivo. Vediamo insieme ladi uscita dei 29in gara e.LadeldiLacantante a esibirsi, stando a unarilasciataRai che non è però definitiva e potrebbe vedere delle modifiche, sarà Gaia. Subito dopo di lei toccherà a Francesco Gabbani e poi entrerà in scena il co-conduttore Gerry Scotti. Isuccessivi saranno Rkomi e Noemi.Poi arriverà la co-conduttrice Antonella Clerici che presenterà un altro cantante: Irama.