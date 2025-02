Sport.quotidiano.net - Festival di Sanremo, ecco per quali squadre tifano i cantanti

Se ildiunisce l'Italia, una cosa la divide: è la fede calcistica, compresa quella dei protagonisti della rassegna canora. Arcinota quella di Carlo Conti celebre tifoso della Fiorentina che non ha mai nascosto la propria fede viola, che gli ha portato anche diverse soddisfazioni, anche se l'ultima uscita contro l'Inter è andata male. A proposito dei nerazzurri, senza Amadeus è molto risicata la rappresentanza di cuori interisti sul palco didove a parte il conduttore del dopoAlessandro Cattelan si contano soltanto due tifose dichiarate come Rose Villain e Francesca Mesiano, in arte “Coma” dei Coma-Cose. La giovane cantante del duetto è protagonista di un vero e proprio derby della Madonnina interno, in quanto l’altro membro Fausto Zanardelli (in arte “Cose”) simpatizza apertamente per il Milan, anche se si tratta soltanto di una sorta di retaggio familiare più che di una vera passione calcistica.