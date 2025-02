Bollicinevip.com - Festival di Sanremo 25 al via ecco le esibizioni della prima serata!

Leggi su Bollicinevip.com

di25 al vialedial via! L’importante kermesse canora apre i battenti, in un’edizione che promette di rimettere la musica al centro dell’attenzione.C’è grande attesa intorno alladi apertura, delledi2025 che tra pochi istanti inizierà, vedendo sfilare sul palco del teatro Ariston tutte le canzoni in gara.La, che vedrà al timone Carlo Conti, accompagnato da Gerry Scotti e Antonella Clerici avrà spazio anche per i super ospiti di questa edizione, che nelladi apertura saranno Jovanotti, la cantante israeliana Noa, con la palestinese Mira Awad. Lasi apre con Gaia e “Chiamo io chiami tu”, seguita da Francesco Gabbani con “Viva la vita”.Dopo un momento di spettacolo, la gara entra nel vivo con Rkomi e “Il ritmo delle cose”, poi Noemi con “Se t’innamori muori”.