Digital-news.it - Festival di Sanremo 2025 su Rai 1 e Rai 4K, novità, ospiti e programmazione della 75ª edizione

Leggi su Digital-news.it

La 75ªdeldisi preannuncia come uno degli eventi musicali più spettacolari e attesi dell’anno. Con ventinove canzoni in gara e un cast di artisti che spazia dalle giovani promesse ai veteranimusica italiana, il Teatro Ariston si trasformerà ancora una volta nel tempiocanzone italiana. La conduzione di Carlo Conti, supportato da ben dodici co-conduttori, promette una kermesse all’insegna dell'amicizia econdivisione, in linea con il celebre pensiero di Ezio Bosso: “La musica, come la vita, si fa insieme”.La manifestazione, che andrà in onda su Rai 1, Rai Radio2, RaiPlay e Rai 4K dall’11 al 15 febbraio, vedrà la partecipazione di artisti del calibro di Achille Lauro, Giorgia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Marcella Bella, Rocco Hunt e molti altri.