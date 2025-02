Festival di Sanremo 2025 la diretta della prima serata | scaletta cantanti ospiti conduttori

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ildiè cominciato, col ritorno di Carlo Conti sul palco dell’Ariston nella veste di conduttore e direttore artistico. Con lui oggi, come co-, due bigtelevisione, due pezzi di storia del piccolo schermo: Antonella Clerici e Gerry Scotti. Conti ha raccolto una sfida importante dopo i numeri record garantiti da Amadeus.: tutti iin gara, canzoni,, programma serate, duetti, co-con Carlo ContiQui tutti idi: chi sono, le loro vite, le loro storie, età, tutte le curiosità e le informazioni su di lorodi, ladi martedì 11 febbraioSono 29 iin gara, dopo la rinuncia di Emis Killa. Lasegue l’ordine stabilito durante le prove generali di lunedì 10 febbraio: Gaia apre lo spettacolo, seguita da Francesco Gabbani, mentre i The Kolors hanno il compito di chiudere la