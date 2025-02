Lettera43.it - Festival di Sanremo 2025, il programma serata per serata: co-conduttori, ospiti e cantanti

Leggi su Lettera43.it

Da martedì 11 a sabato 15 febbraio è inildi. La kermesse, giunta alla sua 75esima edizione, sarà condotta da Carlo Conti e vedrà in gara 29e quattro nuove proposte. Al fianco del conduttore e direttore artistico, ogni sera si alterneranno co-e co-conduttrici enazionali e internazionali. Ecco ildettagliatoper.Ildella primadi martedì 11 febbraioLorenzo Cherubini aka Jovanotti a(Getty).Durante la primadi martedì 11 febbraio, Conti sarà affiancato da Antonella Clerici e Gerry Scotti come co-. Gliche saliranno sul palco dell’Ariston sono invece Jovanotti, la cantante israeliana Noa e l’artista palestinese Mira Awad. Queste ultime si esibiranno insieme sulle note di Imagine di John Lennon per lanciare un messaggio di pace, unità e speranza.