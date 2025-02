Lettera43.it - Festival di Sanremo 2025, Fedez su Instagram: «Battito è una canzone d’amore e odio»

Leggi su Lettera43.it

Con un post sua poche ore dall’inizio deldiha spiegato ai suoi follower il significato di, brano che porterà sul palco del Teatro Ariston. «È una», ha scritto il rapper a corredo di una sua foto che lo vede disteso su una folla. «È il respiro affannoso della lotta più temuta, quella contro noi stessi. In cui viviamo accompagnati dai nostri demoni, danziamo con le nostre debolezze. Fingiamo di non sentirli, di non vederli, ma loro sono lì». Parlando al podcast Pezzi, invece, ha avuto modo di commentare le polemiche sulla vita privata sollevate dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona su Chiara Ferragni e i presunti tradimenti. «Non posso lamentarmi, dato che derivano da un mio gravissimo errore». Visualizza questo post suUn post condiviso da(@commenta il brano di: «Cadiamo per imparare a rialzarci»«Esiste un momento in cui comprendiamo che il coraggio più grande non è la fuga, ma il guardarsi negli occhi», ha continuato nel suo post