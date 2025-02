Juventusnews24.com - Ferrero incontra la dirigenza del PSV nel classico pranzo UEFA: l’arrivo del presidente della Juventus – VIDEO

di Mauro Munnopresente per iltra le delegazioni die PSV: eccodelbianconero –(inviato a Torino) –e PSV sino nelnel giorno che porta all’andata dei playoff di Champions League, in programma questa sera all’Allianz Stadium. Presente anche ilGianluca, come si può vedere daldinews24.IlGianluca #aldi #JuvePSV pic.twitter.com/O7FtvMSVdB—News24.com (@junews24com) February 11, 2025 QUOTE JUVE PSV – Dopo le due vittorie consecutive in campionato con Empoli e Como, laè attesa dall’importantissima gara di andata dei playoff di Champions League: allo Stadium arriva quel PSV che i bianconeri avevano già battuto nel League Stage.