Ilrestodelcarlino.it - Ferrara, rubano un portafoglio sul bus e fuggono. Due denunce per borseggio

, 11 febbraio 2025 – Una doppia denuncia per un caso disu un mezzo pubblico cittadino. Il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (UPGSP), infatti, nella giornata di lunedì 10 febbraio, è intervenuto in viale Cavour, in quanto una cittadina stava inseguendo due donne, le quali poco prima le avevano rubato ilsull’autobus. Il furto sul bus e poi la fuga In particolare la donna ha specificato che, mentre si trovava a bordo del mezzo pubblico, ha notato un atteggiamento sospetto delle due donne, tanto poi di accorgersi che avevano rubato qualcosa dalla borsetta. Accertato questo, la donna è scesa dal veicolo pubblico inseguendo le due borseggiatrici chiamando nel contempo il 113. In quel frangente le donne hanno lanciato ilnel tentativo di guadagnare le fuga, poi fermata all’arrivo della pattuglia di Polizia.