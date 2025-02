Thesocialpost.it - Feroce incendio nella Patagonia argentina, l’incubo continua: bruciati 3.600 ettari

Un vastoa El Bolson,provinciadi Rio Negro, ha già devastato oltre 3.600, pari a più di 5.000 campi da calcio, secondo quanto riferito dalle autorità. Restano in vigore gli ordini di evacuazione per diverse zone colpite. “Il problema è molto attuale, molto reale. Le evacuazionino, il rischio”, ha spiegato Juan Carlos Martinez, presidente dei vigili del fuoco di El Bolson, ai media locali.Esto no es unmás, es un ataque directo a nuestra naturaleza de lapic.twitter.com/Z0B779PZuT— Roberto Almirón (@ralmironok) February 9, 2025 L'articolo3.600proviene da The Social Post.