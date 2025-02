Ilrestodelcarlino.it - Fermana, un altro episodio contestato

Pesa nella sostanza la sconfitta di Senigallia per laper il modo in cui è arrivata al termine di novanta minuti intensi e spigolosi. Il nervosismo in campo ha mostrato come la posta in palio fosse alta per tutte e due le squadre. Mauro Antonioli ha confermato la sua tradizione positiva contro la(imbattuto in sei incontri al cospetto dei canarini) per Fabio Brini invece è arrivato il primo ko esterno dal suo arrivo al Recchioni. Francamente un ko che brucia per le occasioni mancate ma anche e soprattutto per quell’maturato alla metà del primo tempo. Troppo evidente il mani di Magi Galluzzi, palese tra l’nel video che circola a Fermo ripreso in pratica dalla visuale dell’assistente di linea. Un rigore in quel momento, siamo sullo 0-0, avrebbe cambiato tutto e invece poi la partita svolta.