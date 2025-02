Sport.periodicodaily.com - Fenerbache-Anderlecht: le probabili formazioni

Gara valida per l’andata dei play-off di Europa League 2024/2025. I turchi cercano il riscatto dopo una prima fase deludente, ma i belgi non hanno intenzione di farsi da parte.si giocherà giovedì 13 febbraio 2025 alle ore 18.45 presso lo stadio Sukru Saracoglu di Istanbul.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI turchi hanno acciuffato il play-off per un pelo, con appena 10 punti in otto partite che sono valsi l’ultimo posto disponibile. La squadra di Josè Mourinho ha infatti vinto solamente due volte, pareggiato quattro e perso due. Molto meglio hanno fatto i belgi, che hanno sfiorato la qualificazione diretta agli ottavi chiudendo decimi con 14 punti. La squadra di Hubert ha pagato soltanto una differenza reti peggiore rispetto ai Ranger Glasgow, maturata in seguito all’ultima sconfitta casalinga contro l’Hoffenheim.