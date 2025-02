Fedez sul significato del brano Battito la spiegazione prima di salire sul palco di Sanremo | il crollo e la fine della fuga

Leggi su Open.online

ha dato la suasuldel», che canterà suldell’Ariston al Festival di. A poche ore dal debutto nellaserata, il rapper ha provato a tratteggiare i contorni in cui si sviluppa il suo. In un post su Instagram,scrive che«è una canzone d’amore e d’odio. È il respiro affannosolotta più temuta, quella contro noi stessi, In cui viviamo accompagnati dai nostri demoni, danziamo con le nostre debolezze. Fingiamo di non sentirli, di non vederli, ma loro sono lì. Nel silenzio. Nel vuoto che rimbomba più forte di qualsiasi applauso o fischio».Al post,accompagna una foto in cui appare in una specie di caduta libera: «Esiste un momento in cui comprendiamo che il coraggio più grande non è la, ma il guardarsi negli occhi.