Velvetgossip.it - Fedez si racconta: verità su Corona e il suo ritiro tra scuse e rivelazioni

Leggi su Velvetgossip.it

L’esperienza del Festival di Sanremo rappresenta un traguardo significativo per ogni artista, ma peril percorso è stato particolarmente complesso, complicato ulteriormente dalleesplosive di Fabrizio. In un’intervista rilasciata nel podcast “Pezzi”, il rapper ha aperto il suo cuore, ammettendo di aver commesso un errore nel confidarsi con, sperando di ricevere aiuto nella sua vita personale, in particolare per ricucire il rapporto con Angelica Montini.ha chiarito che la sua scelta di rivolgersi anon era dettata da una mera ricerca di scandalo, ma piuttosto da un momento di vulnerabilità emotiva. “Non posso lamentarmi di un mio errore, anzi, il mio è stato un grave errore. Ho parlato con chi poi hato, e questo ha danneggiato altre persone oltre a me”, ha dichiarato il rapper.