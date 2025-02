Screenworld.it - Fedez preoccupa il web per le sue condizioni

A pochissime ore dall’inizio del settantacinquesimo Festival di Sanremo,continua a far parlare di sé. Infatti, quando il cantante ha sfilato sul Green Carpet di Sanremo, moltissimi fan hanno notato un particolare inquietante,ndosi per le sue: le pupille del rapper erano talmente dilatate da rendere anche l’iride completamente nera.Ieri sera, si è tenuto il Green Carpet, dove i cantanti in gara hanno sfilato partendo dal teatro Ariston per le vie di Sanremo salutando i fan. Tra maxi cappotti, calde pellicce e trench lunghi in pelle, ad attirare l’attenzione del pubblico e dei media più di tutti è stato, ma non per il suo look. Mentre la sua vita privata continua a essere al centro delle discussioni dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona su presunti tradimenti e strategie social, il rapper si è presentato all’Ariston con un look total black (completo con giacca monopetto, camicia bianca e cappotto scuro), un mazzo di fiori di Strelitzia in mano ma anche con occhi completamente neri e pupille dilatate.