Fedez preoccupa i fan, un caso a Sanremo: ecco i suoi occhi sul red carpet | Guarda

Ancora una voltaè tornato a farre ifan. Questa volta con un dettaglio fisico che non è sfuggito ai più attenti osservatori. Il rapper milanese si è presentato sul reddicon deglineri. Le sue pupille, infatti, erano più dilatate del normale, rendendolo più simile a un gatto che a un essere umano. "Sto bene, tranquilli", ha commentato nel tentativo di tranquillizzare isostenitori. Ma sui social si percepisce tantazione. Ma, per fortuna, non c'è nulla di cuirsi.infatti avrebbe deciso di indossare delle lenti speciali. E il colore e la grandezza delle pupille sarebbero appunto dovuti a quello. Nessuna conferma è arrivata dal diretto interessato i cui profili social – dopo la condivisione del video che lo vede sul balcone dell'hotel a– sono al momento fermi.