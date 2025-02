Ilfattoquotidiano.it - “Fedez mi dice di andare a casa sua ma di entrare dal retro. Quella casa piena di giochi da bimbomin**** era diventata una caverna, buia. Lui avvolto in una coperta nera, piange”: il racconto di Fabrizio Corona

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

: “Achille Lauro, Naska.questa roba non mi interessa”: “Naska? Non te l’ho detto io di Naska, come fai a saperlo?”È uno scambio della nuova puntata di Falsissimo.it, il programma web di. L’ex re dei paparazzi sta raccontando che Chiara Ferragni avrebbe avuto una liason con Naska, rapper-rocker-amicodiLuisSal. Solo che, si danna, non ha prove: un amico di Naskache sì, e tutto vero ma lo stesso Naska nega. Allora succede che –lo sottolinea, succede per caso – che gli arriva una telefonata di, che lo prega di non parlare delle relazioni di Chiara (Ferragni, ndr) ed è lì che il conduttore di Falsissimo gli“Achille Lauro, Naska. Questa roba non mi interessa”. Al che Federico Lucia risponde: “Naska? Non te l’ho detto io di Naska, come fai a saperlo?” e alè, arriva la conferma cheaspettava.