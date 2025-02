Cultweb.it - Fedez e quelle pupille nere che spaventano i fan: lenti a contatto o qualcosa di più?

Leggi su Cultweb.it

Sospendiamo il giudizio sulla valanga di polemiche che stanno travolgendo, l’ex moglie Chiara Ferragni e il “terzo” incomodo Fabrizio Corona, ma è inevitabile che il rapper non sia sereno. E che la partecipazione al Festival di Sanremo 2025, con la canzone Battito sia sotto la lente d’ingrandimento per tanti motivi. In particolare, nel primo red carpet degli artisti in gara, ieri, hanno destato scalpore i suoi occhi da alieno, completamente neri, come se avesse una pupilla super dilatata. Sui social non si fa che parlarne e qualcuno ipotizza che si possa trattare didi serio: la reazione all’assunzione di un farmaco.durante il primo ricovero in ospedale nel marzo del 2022 (fonte: Corriere della Sera)In realtà, c’è la possibilità che si tratti semplicemente di un trucco estetico, delleche in qualche modo rendono lo sguardo vitreo, spaventoso.