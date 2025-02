Lettera43.it - Fedez: «Corona? Pago un mio gravissimo errore»

Leggi su Lettera43.it

«Non posso lamentarmi per un mio». Cosìha commentato le polemiche che accompagnano il suo arrivo a Sanremo 2025 dopo le rivelazioni di Fabriziosulla fine della relazione con Chiara Ferragni. «Non mi disturbano dal momento che l’viene da me», ha spiegato il rapper, che al Festival porterà il brano Battito. «Aver parlato con? La cosa è più complessa di così: quando mi è capitato di essere in una situazione in cui ero molto preso a livello emotivo si rischia di non capire nulla. Lì mi sono aggrappato a questo ramo di speranza per cercare di riallacciare una relazione personale e aggrappandomi a quel filo di speranza mi sono fatto trascinare in un gorgo. La cosa che mi spiace di più è che questa situazione possa aver ferito e danneggiato altre persone oltre me».