Donnapop.it - Fedez con gli occhi strani a Sanremo? L’ennesima trovata ridicola per far parlare di sé: ecco la verità

Leggi su Donnapop.it

Il Festival di2025 è tornato a fardi sé, e non solo per la musica. Federico Lucia, meglio conosciuto come, è stato uno dei protagonisti del red carpet alla vigilia della prima serata, dove ha sfilato con una camicia bianca abbottonata fino al collo e un cappotto elegante.Nonostante l’attenzione fosse rivolta alla sua partecipazione al Festival con il brano Battito, a suscitare curiosità sono stati i suoi. Le pupille di, visibilmente dilatate e di un colore nero intenso, hanno catturato l’attenzione di tutti, alimentando i sospetti. Si è parlato di un possibile momento di down legato alla salute mentale, ma lapotrebbe essere molto diversa, come ha fatto anche notare l’acuta Selvaggia Lucarelli su Instagram.con glilaIn realtà,è apparso sereno e tranquillo durante il suo passaggio sul red carpet.