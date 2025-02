Tpi.it - Fedez chiarisce il mistero degli occhi neri e parla delle rivelazioni di Fabrizio Corona: “Un mio gravissimo errore”

ildiA poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo 2025, al via su Rai 1 nella serata di martedì 11 febbraio,torna aredichiarendo anche il “pupille dilatate.Il cantante, infatti, è apparso sul red carpet che si è tenuto nella serata di lunedì 10 febbraio all’esterno del teatro Ariston con le pupille talmente dilatate da rendere i suoitotalmente, come era stato ipotizzato, indossavalenti che hanno a che fare con il suo brano, dal titolo Battito, che porterà sul palco dell’Ariston.Ospite del podcast Pezzi, di Andrea Laffranchi, Luca Dondoni e Paolo Giordano, infatti, il rapper ha dichiarato: “Ero andato alle prove generali con le lenti a contatto, ma avevo dimenticato il porta lenti quindi le ho tenute anche per il tappeto rosso”.