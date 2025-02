Ilrestodelcarlino.it - Federico Tomasi e l’alpinismo: arrampichiamoci oltre i nostri sogni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Per la 57esima edizione della Festa della montagna, la dirigente Raffaella Valgimigli ha scelto la classe 3^ E per accogliere un ragazzo audace, uno scalatore, anche autore:, un tredicenne che solo un anno fa ha affrontato la grande sfida di scalare il Monte Bianco. I ragazzi l’hanno accolto con entusiasmo, euforia e curiosità, facendolo sentire subito a suo agio.è partito raccontando com’è nato il suo amore per la scalata alpinistica. Durante una abituale e tranquilla passeggiata in Trentino Alto Adige, trovandosi di fronte al monte Cervino, espresse un desiderio, che a tutti i costi avrebbe dovuto realizzare: arrampicarsi fino in cima alla ripida montagna che stava ammirando. “Voglio andare lassù”. Per realizzare questo sogno, essendouno sport alquanto pericoloso e faticoso,si è preparato per un’estate intera, con determinazione e tenacia.