Federico Cantelli, scopriamo insieme le fragranze del brand

è il più giovane naso italiano. Il suo percorso è cominciato all’età di 16 anni, nei periodi estivi, come apprendista presso le più grandi aziende italiane produttrici di essenze. Il suo percorso formativo è terminato con il diploma acquisito nel 2020 presso l’Università di Firenze. La preparazione delleè esclusivamente artigianale, dalla composizione alla macerazione in appositi contenitori in vetro, dal filtraggio a mano all’inserimento della fragranza nei flaconi tramite appositi rubinetti per non far stressare il profumo.Benvenuti nel mondo di, un mondo avvincente fatto di armonia e creatività, dove la cura di ogni singolo dettaglio rende unica ogni singola fragranza. Inizia il tuo viaggio fra racconti, profumi, emozioni e sensazioni.