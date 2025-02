Fed, Powell si impegna a non emettere una valuta digitale (Cbdc)

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 11 feb. (askanews) – Il presidente della Federal Reserve, Jeromesi èto a non lavorare per tutto il suo mandato alla creazione di unadella banca centrale (): niente dollarodalla Fed, quindi.ha infatti risposto in maniera affermativa (con un “sì”) a chi, durante l’audizione semestrale al Congresso Usa – l’esponente repubblicano Bernie Moreno – gli chiedeva dirsi affinché l’istituzione non proceda alla emissione di una, “come invece stanno facendo in Cina e altrove”, ha aggiunto il parlamentare. Poco dopo l’insediamento, il presidente Usa, Donald Trump ha emesso un ordine esecutivo che vieta alla Fed e a tutte le agenzie federali di effettuare qualsivoglia attività verso la creazione di unadella banca centrale.