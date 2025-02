Lapresse.it - Fed: Powell, no fretta per taglio tassi, adegueremo politica se necessario

Leggi su Lapresse.it

Milano, 11 feb. (LaPresse) – “Con la nostramonetaria ora significativamente meno restrittiva di quanto non fosse stata e l’economia che rimane forte, non abbiamo bisogno di averedi regolare la nostramonetaria”. Lo ha detto il presidente della Federal Reserve, Jerome, nella sua relazione semestrale alla Commissione per le banche, gli alloggi e gli affari urbani del Senato degli Stati Uniti. “Sappiamo che ridurre troppo velocemente o troppo le restrizioni dellamonetaria potrebbe ostacolare i progressi sull’inflazione. Allo stesso tempo, ridurre troppo lentamente o troppo poco la restrizione dellamonetaria potrebbe indebitamente indebolire l’attività economica e l’occupazione”, ha osservato, spiegando che “nel considerare l’entità e la tempistica degli aggiustamenti aggiuntivi alla fascia obiettivo per il tasso sui federal funds”, il Fomc della Fed “valuterà i dati in arrivo, le prospettive in evoluzione e il bilancio dei rischi”.