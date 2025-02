Ilrestodelcarlino.it - Febbio e la seggiovia 2000: "Nove milioni per aprirla"

Si ricomincia nelle stazioni sciistiche dell’Appennino reggiano –, Cerreto Laghi e Ventasso Laghi – grazie alla recente nevicata che ha ridato un po’ di fiducia agli operatori ma anche agli utenti. Da sabato scorso tutti gli impianti delle stazioni del crinale appenninico sono in piana funzione. Marco Giannarelli, direttore di Turismo Appennino, nell’incontro con i proprietari delle seconde case di Cerreto Laghi (che lamentavano l’assenza di neve artificiale) aveva spiegato: "La neve artificiale ha un costo che una società privata da sola non è in grado di sostenere. A Cerreto Laghi se girano gli impianti gira anche l’economia e la stazione è cresciuta grazie a quello, però se si fermano gli impianti, si ferma tutto". Le parole di Giannarelli sono state chiare. Ha messo a nudo la situazione economica e i costi che ha dovuto sostenere per far ripartire la, dimostrando che una gestione privata da sola non ci salta fuori, soprattutto con queste pazze stagioni.