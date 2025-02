Liberoquotidiano.it - "Fascisti a testa in giù": l'ultima vergogna contro FdI, una coincidenza agghiacciante | Guarda

La sede di Settimo Milanese, in provincia di Milano, di Fratelli d'Italia è stata imbrattata questa mattina con la scritta in vernice blu 'in giù'. "L'atto vandalico odierno che ha colpito la sede di Fratelli d'Italia locale di Settimo Milanese altro non è che un gesto intimidatorio e antidemocratico, che si inserisce in un clima già di alta tensione politica inaccettabile. Le scritte offensive e minacciose, rivolte alla sede di un partito politico, che ricordo è il primo in Italia regolarmente eletto dai cittadini, sono un attacco alla libertà di espressione e al confronto democratico", commenta il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato. "In occasione del Giorno del Ricordo, che commemora la tragedia delle foibe e l'esodo giuliano -dalmata, questi atti - aggiunge - assumono un significato ancora più grave.