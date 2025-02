Secoloditalia.it - «Fascisti a testa in giù»: i nostalgici degli anni ’70 in azione contro il circolo di FdI

È un messaggio d’odio in pieno stileSettanta quello con cui è stata vandalizzato ildi FdI di Settimo Milanese: «in giù». Il fatto è particolarmente odioso perché, oltre a confermare il clima politico avvelenato dai soliti noti, si è verificato in occasione del Giorno del Ricordo. Una circostanza che difficilmente si può leggere come casuale, considerato quello che è accaduto in diverse parti d’Italia in concomitanza della ricorrenza, ultimo il gravissimo episodio della bomba nel giardino di Licciana Nardi, nella Lunigiana. Nelle stesse ore, inoltre, è stata imbrattata anche la sede della Lega di via Esterle a Milano, nella difficile zona di via Padova, a quanto emerso con escrementi sulla serranda e sulla serratura.La Russa: «Brutti episodi che alimentano un clima di tensione inaccettabile»«Due brutti episodi che alimentano un clima di tensione già da tempo inaccettabile», ha commentato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, esprimendo «ferma condanna» per l’accaduto e la propria «solidarietà agli esponenti locali di FdI e Lega e a tutti coloro che sul territorio si impegnano con sincera passione tutelando il sereno confronto democratico».