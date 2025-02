Ilgiornaleditalia.it - Farmaci, Gemmato: "Bilanciare benefici con potenziali rischi nostra sfida"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Videomessaggio del sottosegretario al congresso Sitox in corso a Bologna, 'uso improprio e abuso di oppioidi, come il Fentanyl, sta alimentando una crisi sanitaria senza precedenti' Bologna, 11 feb. (Adnkronos Salute) - "Oggi più che mai la ricerca in campo tossicologico e il supporto che ess