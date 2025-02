Notizie.com - Fare la pipì in doccia, un tabù che potrebbe avere dei vantaggi

Leggi su Notizie.com

Fate lain? Diciamoci il vero: non è una domanda da. Ma se invece fosse qualcosa dalain, unchedei– notizie.comIl tema dell’urinare inè da sempre avvolto da un velo di imbarazzo e riservatezza. Nonostante ciò, una recente indagine ha rivelato che questa pratica è molto più comune di quanto si pensi, sollevando interrogativi sulla sua effettiva igiene e sui possibili benefici. Gli esperti hanno esaminato la questione sotto vari aspetti, fornendo risposte sorprendenti chero cambiare il modo in cui percepiamo questo gesto quotidiano.L’urina, come spiegato dall’urologo Jamin Brahmhatt, è composta principalmente da acqua, elettroliti e urea ed è il risultato del processo di filtrazione del sangue operato dai reni.