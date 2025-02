Lanazione.it - “Fare Impresa 2025” promosso da Prospettiva Casentino e Università di Siena

Arezzo, 11 febbraio– Sabato 15 febbraioalle ore 17 presso Villa Baracchi, Bosco di Casina Bibbiena, si terranno le premiazioni del percorso “dae dall’dinella persona del Professor Lorenzo Zanni Presidente della Commissione Spin Off dell’Ateneo. Verrà premiata l’idea migliore di questo speciale contest che ha visto partecipare due istituti superiori e 40 ragazzi meritevoli degli stessi divisi per gruppi trasversali. Il progetto ha offerto ai ragazzi e alle ragazze l’opportunità di conoscere meglio otto medie e piccole aziende del– Tacs, Ornina, Villamagra, Giardini di Toscana, Mulino Grifoni, Falegnameria Cecconi, Nocciole.it, Fattorie di Celli – e di definire percorsi innovativi con le stesse. I ragazzi hanno partecipato sia alle lezioni che alle visite in azienda e poi alla redazione dei progetti innovativi rispetto il modello aziendale.