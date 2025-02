Dayitalianews.com - Far West a Nettuno, spari da un’auto in corsa: ferito un 36enne, indagini in corso

Notte di terrore a, dove ieri sera 10 febbraio unè stato raggiunto da alcuni proiettili sparati dadove c’erano alcuni uomini. La vittima è stata ferita ad una gamba ed è stata trasferita in ospedale, dove è tuttora in codice rosso.nella notte: la dinamicaI fatti si sono svolti in via Rosario Livatino, a, e lo stessoha raccontato alla Polizia di Stato che improvvisamente ha vistocon a bordo degli uomini che non conosceva che si è affiancata a lui. Uno di loro avrebbe estratto una pistola, avrebbe mirato alla gamba dell’uomo e avrebbe fatto fuoco, per poi ripartire via e lasciandolo a terra.Dopo l’allarme sul posto si sono precipitati i soccorritori dell’1-1-8, che hanno prestato le prime cure al, lo hanno caricato sull’ambulanza e infine portato in ospedale ad Anzio.