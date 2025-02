Cataniatoday.it - 'FantaSanremo' a Piazza Scammacca

Leggi su Cataniatoday.it

Siete pronti a vivere Sanremo in modo ancora più coinvolgente? Per l'edizione 2025, abbiamo creato una lega esclusiva sull'app ufficiale del. Un'occasione imperdibile per mettervi alla prova e sfidare amici e appassionati di musica, divertendovi a pronosticare i risultati del.