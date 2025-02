Nerdpool.it - FantaSanremo 2025: la scaletta ufficiale della prima serata, i primi bonus in base all’ordine di esibizione!

L’attesa è finita! Martedì 11 febbraioprende ufficialmente il via il Festival di Sanremo, l’evento musicale più atteso dell’anno. Lavedrà sul palco dell’Ariston il conduttore e direttore artistico Carlo Conti, affiancato da due volti amatissimitelevisione italiana: Antonella Clerici e Gerry Scotti.Nel corso di questo primo appuntamento su Rai1, si esibiranno tutti i 29 artisti in gara, presentando per lavolta i loro brani. L’appuntamento è fissato per le 20:40, mentre la chiusuraè prevista intorno all’1:15.Gli ospitiCome da tradizione, il Festival non sarà solo una competizione tra artisti, ma anche uno show ricco di ospiti speciali. Sul palco dell’Ariston saliranno Jovanotti e il duo composto dalla cantante israeliana Noa e dall’artista palestinese Mira Awad, che si esibiranno in una versione speciale di Imagine, unendo musica e messaggio di pace.