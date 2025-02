Agi.it - False prescrizioni per ottenere rimborsi dal Servizio Sanitario Nazionale

Leggi su Agi.it

AGI -mediche perdal: i militari della Guardia di finanza di Trapani hanno concluso un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Marsala relativa a una truffa perpetrata da un farmacista in concorso con una collaboratrice. L'uomo era stato sorpreso una sera a Mazara del Vallo: i finanzieri hanno fermato e sottoposto a controllo l'autoveicolo del farmacista, e trovato nel vano bagagli un cartone contenente numerose scatole di farmaci in corso di validità privi dei bollini farmaceutici, le 'fustelle'. Insospettiti, i militari hanno perquisito l'abitazione del professionista, ove sono stati sequestrati altri quantitativi di farmaci privi di fustelle, non consegnati ai clienti. Contestualmente sono state acquisite, presso la farmacia, tutte le ricette elettroniche relative ai predetti farmaci: il farmacista, con il concorso di una propria dipendente, avrebbe simulato cessioni di farmaci a ignari pazienti, falsificando le relativemediche, al fine di beneficiare fraudolentemente deidelper circa 5 mila euro.