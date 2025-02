Juventusnews24.com - Fagioli Fiorentina, ecco quando scatterà l’obbligo di riscatto. Svelate le condizioni fissate nell’affare con la Juve

di RedazionentusNews24diper l’acquisto a titolo definitivo dalla. Tutti i dettagliCome rivelato da TMW, per far scattaredidi Nicolòladovrà qualificarsi in Europa per la prossima stagione. Basterà anche solamente la qualificazione alla Conference League perché la società viola acquisti il centrocampista a titolo definitivo dallantus.La squadra di Raffaele Palladino al momento è in piena lotta con laper l’accesso alla prossima Champions League.Leggi suntusnews24.com