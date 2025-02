Anteprima24.it - Facoltà di medicina delle aree interne, significativi passi in avanti dopo vertice De Luca-Mastella

Tempo di lettura: 2 minuti“Oggi abbiamo compiuto un significativo passo inverso una realizzazione storica: unadicon sede a Benevento. Il presidente Vincenzo Deha garantito il sostegno politico, economico e amministrativo della Regione per far sì che questo che sarebbe un risultato eccezionale per il territorio possa concretizzarsi”, lo scrive il sindaco di Benevento Clementea margine di uncon il presidente Dea Palazzo Santa Lucia cui hanno preso parte il vicepresidente regionale Fulvio Bonavitacola e il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi. “L’iter vedrà coinvolte diverse istituzioni accademiche: certamente l’Università del Sannio, al cui Rettore Gerardo Canfora ho preannunciato gli esiti di questo importante colloquio, così come altri Atenei campani.