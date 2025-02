Ilrestodelcarlino.it - Faccia a faccia con gli alluvionati. Il piano del commissario Curcio. E tornano le delocalizzazioni

di Zoe PederziniBOLOGNALe voci, le domande e le preoccupazioni di chi ha perso tutto nelle ultime tre devastanti alluvioni. Erano una cinquantina le persone, una per Comitato, che ieri pomeriggio, si sono radunate, da tutta la regione, nella sala polifunzionale di viale Aldo Moro a Bologna. Tutti uniti per il primo incontro tra i Comitati die la nuova dirigenza regionale e commissariale. A parlare con i cittadini c’erano Manuela Rontini, sottosegretaria alla Presidenza della Regione, e l’ingegnere Fabrizioper la ricostruzione. Le liquidazioni dei risarcimenti, i beni mobili, le ordinanze, ma anche la viabilità, le frane, gli argini e le casse di espansione, fino alle. Questi i temi trattati durante l’incontro, molti grazie anche alle accorate domande di chi ha subìto in prima persona l’alluvione.